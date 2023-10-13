مخاطر صحية يسببها الإفراط في تناول مكملات الميلاتونين

الميلاتونين هو هرمون يتم إنتاجه بشكل طبيعي في جسمك، وعندما يحل الظلام، يزيد جسمك من إنتاج هرمون النوم، على الرغم من أنه لا يجعلك تغفو، فإن زيادة المستوى تضعك في حالة هدوء ويقظة تساعد عينيك على النوم.

وبسبب هذه القدرات، تم تطوير الميلاتونين أيضًا إلى مكمل يعد بمكافحة اضطرابات النوم، وعلى الرغم من أن الميلاتونين علاج فعال لمشاكل النوم، إلا أن الطبيب العام أوضح أنه "ليست هناك حاجة" لتناوله كمكمل يومي.

وفي الواقع، وفقا للخبير، فإن الحبة الصغيرة تحمل قائمة كاملة من المخاطر الصحية المرتبطة بها، وإذا كنت تعاني من الأرق، فقد يصف طبيبك نسخة اصطناعية منه لمساعدتك على النوم بشكل أسرع"، كما تقول الطبيبة العامة إيلينا ألكساندروفا لـ MedicForum.

ومع ذلك، نصحت الخبيرة بعدم تناول الكثير من هرمون النوم الاصطناعي، وإن تناول الكثير من الميلاتونين يمكن أن يؤدي إلى التعب المفرط والخمول والصداع، وفي بعض الحالات حتى مشاكل في المعدة.

الدكتورة ألكساندروفا ليست الوحيدة التي تحذر من المخاطر الصحية المرتبطة بمكملات النوم الشائعة، حيث قال مجموعة من الأطباء يمكن أن يسبب الميلاتونين أحلامًا مجنونة، وتعبًا في الصباح، وحتى السقوط لدى كبار السن قد يسبب الميلاتونين بعض الآثار الجانبية، ولكن معظم الناس لا يعانون من أي آثار جانبية.

يوصي الطبيب بالاهتمام بالمشاكل التالية:

الشعور بالنعاس أو التعب أثناء النهار

صداع

ألم المعدة

الشعور بالغثيان

الشعور بالدوار

الشعور بالغضب أو القلق

فم جاف

جفاف أو حكة في الجلد

ألم في الذراعين أو الساقين

أحلام غريبة أو تعرق ليلي.

يوصى بالاتصال بالطبيب أو الصيدلي إذا كانت الآثار الجانبية تزعجك ولا تزول.