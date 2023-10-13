الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفيات غزة بالفسفور الأبيض

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الدرة للأطفال شرقي غزة، بالفسفور الأبيض، حسبما نقلت صحيفة القدس الفلسطينية عن وزارة الصحة في غزة.

تم إخلاء المستشفى قبل استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تواجه أزمة كبيرة تصل إلى حد الكارثة الإنسانية.

أعلنت الصحة الفلسطينة في وقت سابق ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي علي فلسطين منذ يوم السبت وحتي الآن 1843 شهيدًا.

فيما ارتفعت إصابات العدوان الإسرائيلي الي أكثر من 7000 جريح في الفترة ذاتها.