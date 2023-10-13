الشاعر أحمد كمال الدين شاعر الأرواح يقدم الديوان الرابع لعام ٢٠٢٣ ونهاية أعمال العام

قدم الشاعر أحمد كمال الدين ديوان جديد تحت اسم ديوان الحياة ليكون الديوان الرابع له فى سنة ٢٠٢٣ بعد ديوان مواقع النجم والقلزم وشاعر الارواح والعمل الخامس نشرا لنفس العام حيث نشر رواية أمواج السماء وقد أنهي تعاقد رواية أيام مريام المتعاقد عليه مع دار اكتب للنشر والتوزيع لمرور خمس أعوام على نشرها واحتفل بقاعة الفتح بجوار مكتبة الأسكندرية لانتهاء أعمال عام ٢٠٢٣ بأربعة دواوين ورواية وانهاء عقد رواية قديمة ووعد بالتحضير لأعمال العام القادم دواوين مختلفة تمس قضايا الشباب من الشعر الفصحى وكذلك العمل مع الجمعيات الخيرية لكشف مواهب الكتاب الجدد .

أحمد كمال الدين شاعر مصري من الاسكندرية

أحمد محمد طه محمد كمال الدين ولقب بشاعر الأرواح لكثرة قصائده التي يخاطب فيها الروح وقد شارك في العديد من الأمسيات الشعرية وندوات الإلقاء ونشر عدة كتب بدار اكتب للنشر بالقاهرة ودار الفتح للطباعة والنشر بالإسكندرية ودار الولاء بالقاهرة ودار الأية بالقاهرة وشارك فى المبادرة الفنية والثقافية التابعة لمنظمة مساندة المجتمع وهو عضو اتحاد الكتاب العرب وعضو اتحاد شعراء العرب والمهجر وسفير للتنمية المستدامة والمناخ.