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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الجيزة تشارك في فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطيني

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم والتى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع "حياة كريمة" تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق عقب صلاة الجمعة اليوم وذلك لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم. 

وذلك في إطار تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوجيه قوافل إغاثة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لدعم الشعب الفلسطيني. 

وشهد فعاليات الحملة إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم، نواب المحافظ، حيث تم استقبال المواطنين الراغبين في التبرع بالدم من خلال نقطتين للتبرع بحي العجوزة وسط تجهيزات كبيرة لتسهيل عملية التبرع. 

 

كما تابع نواب محافظ الجيزة تواجد الفرق الطبية والمتطوعين لتقى التبرعات بالدم من المواطنين الراغبين بالمشاركة حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع وذلك يأتي في إطار جهود الدولة نحو توفير المساعدات اللازمة ورفع المعاناة عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين.

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