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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

عملية طوفان الأقصى تطيح بـ بورصة تل أبيب وسط قلق المستثمرين

بورصة تل ابيب
بورصة تل ابيب

تراجعت بشكل كبير وملحوظ بورصة تل أبيب بنسبة قاربت الـ 6%، مُنذ أن تمت عملية طوفات الاقصي وبعد يوم واحد من إطلاقها، الامر الذي أثر بشكل كبير على التداولات المصرفية وتراجع الشيكل بشكل واضح.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبورصة، هبط المؤشر الرئيس بنسبة تصل لـ 5.7 بالمئة أو 124 نقطة إلى 2040 نقطة، وسط عمليات بيع واسعة.

 

وبحسب وكالة "معا"، يترقب المستثمرون في إسرائيل، فتح أسعار صرف العملات أمام الشيكل، وسط تنبؤأت بتراجع آخر يزيد من الضعف للعملة الإسرائيلية، إذ يعاني المستثمرون في بورصة تل أبيب من تدني التداول بسبب خطة "إصلاح القضاء" والمراحل التي سبقت إقرارها من جانب الكنيست.

 

وتواصل الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لليوم السادس على التوالي بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت السابق.

 

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