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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عائشة بن أحمد مهندسة ديكور في حكاية "روحي فيك"

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

تشارك الفنانة عائشة بن أحمد، في حكاية روحى فيك، من مسلسل "55 مشكلة" والتي تتضمن أحداث من الرعب والتشويق، إذ تواصل الفنانة تصوير باقي مشاها استعدادًا لعرضها خلال الأسابيع المقبلة على شاشة ON.

 

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نور محمود ينضم لـ حكاية “روحي فيك” من مسلسل 55 مشكلة حب

 

ومن المقرر أن تعرض حكاية روحي فيك، الأسبوع ما بعد المقبل، وذلك بعد الانتهاء من فترة التصوير، وتجسد عائشة بن أحمد خلال الأحداث دور مهندسة ديكور لديها شركة تشطيبات وتواجه العديد من المشاكلات بسبب عملها.

 

حكايات مسلسل 55 مشكلة حب

وتعد حكاية "روحى فيك" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية الفريدو" التي عرضت منذ أسابيع قليلة على قناتى ON و ON دراما، وهى من بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى وآخرين، ومن تأليف وأشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين وورشتة وإخراج عصام نصار.

كما تعرض خلال الفترة الحالي الحكاية الثانية من المسلسل والتى تحمل اسم "ما تيجى نشوف" على شبكة قنوات ON، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام وآخرين، ومن تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

ويذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

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