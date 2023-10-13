وكيل الشباب والرياضة بشمال سيناء يستقبل القافلة القادمة من تركيا لدعم الشعب الفلسطيني

وقوع كثير من المصابين والشهداء في غزة، جعل القضية الفلسطينية تحظى بدعم شعبي كبير من كافة الدول، كما سارع الكثيرون خلال الأيام الماضية إلى التطوع لتقديم المساعدة للمصابين والجرحى، وكان لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء دورًا هاما في تطوع عددٍ كبير الشباب لمساعدة أهالي قطاع غزة

وأفاد “إيهاب حسن عبدالوهاب” مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء أنه تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واصل الشباب من اعضاء مراكز الشباب واعضاء التطوع بالمديرية تقديم المساعده والعون،لأهالي غزة, يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتزامن مع إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

ودعا ” حسن عبدالوهاب”، جميع الشباب السيناوي للمشاركة في الحملة التطوعية باستاد العريش الرياضي ،و الإعلان عن التطوع وفتح أبوابه للشباب في شتى المجالات، مؤكدًا مواصلة جهود الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

وصرح "عبد الوهاب "ان جمعية الهلال الأحمر المصري إستقبلت ، اليوم الجمعه، طائرة مساعدات قادمة من وتركيا، وذلك لتسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، وتعمل جمعية الهلال الأحمر المصرى على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق المستمر مع نظيرتها بقطاع غزة

وقال إن مصر المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.