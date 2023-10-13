رئيس مدينة سفاجا يستقبل طلاب الرحلة العملية لأكاديمية الشروق

استقبل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، الرحلة العملية من قسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق والتي تأتي استجابة لرؤية وزير التعليم العالي بضرورة تنظيم الجامعات زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات؛ ليتعرف الطلاب على ما يتم إنجازه من مشروعات قومية، ولزيادة الوعي بحجم العمل الذي يتم تنفيذه بمختلف أنحاء الجمهورية.

أوضح رئيس مدينة سفاجا، إنه تم اختيار المدينة نظرا لما تشهده من مشروعات قومية وعلى رأسها مشروع "المثلث الذهبي" الذي يمثل مرحلة جديدة للتنمية بمصر حيث يهدف هذا المشروع إلى استغلال الموارد الطبيعية التي تنتجها المنطقة وتأسيس منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر تخدم مصر وأفريقيا والعالم وحقق التنمية المستدامة في الصعيد وتدفع حركة التنمية كافة بمدن الصعيد وتولى الحكومة هذا المشروع اهتماما كبيرا كونه أحد المشروعات القومية في مصر.

أكد رئيس المدينة، أن لجنة المجتمع وتنميه البيئة في برنامج الهندسة المعمارية بالمعهد العالي للهندسة بالشروق وفريق أعضاء هيئة التدريس بمقر مشروع التخرج بالبرنامج اختاروا مدينة سفاجا لأقامه مشروع التخرج وتكليف الطلاب بعمل الدراسات والأبحاث عنها للمساهمة في في هذا المشروع القومي للدولة من خلال تقديم التصميمات المعمارية للمشروعات السياحية والإدارية والعلاجية والاقتصادية واللوجستية المحددة بالخطة الاستراتيجية لمشروع المثلث الذهبي بهدف المساهمة في هذا المشروع القومي العملاق.

حيث استعرض رئيس المدينة المشروعات بمدينة سفاجا ٣٥ من طلاب الفرقة الرابعة المشاركين في الرحلة العلمية من الأكاديمية يرافقهم عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للهندسة الهندسة المعمارية وهم كل من

الأستاذ مساعد أشرف أحمد المهداوية دكتورة دمی محمد عبد العزيز دكتورة كريستين حرت دانيال ومن المعيدين

فادي نبيل ميخائيل ومحمد رمضان

و محمد فوزی

من رعاية الشباب.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها بكل ربوع الوطن لتعريف الشباب بما يتحقق على أرض الواقع في جميع ربوع الوطن