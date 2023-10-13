استمرار توافد الأطباء للتصويت بانتخابات التجديد النصفي قبل غلق اللجان

شهدت لجنة انتخابات التجديد النصفي للأطباء، إقبالًا من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بعمليات التصويت قبل غلق باب التصويت على مستوى الجمهورية.

وانطلقت في التاسعة من صباح اليوم، الجمعة، عملية التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء علي منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة علي مستوى الجمهورية أكثر من 15 عام قيد، وأقل من 15 عامًا، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة أكثر وأقل من 15 عامًا بالنقابات الفرعية.

ويتنافس على مقعد النقيب العام 9 مرشحين هم: أمين عام النقابة السابق أسامة عبدالحى، وأعضاء مجلس النقابة العامة إيهاب الطاهر، ومحمد سلامة، وأحمد حسين، بالإضافة إلى عبدالإله حجازي، ومحمد طنطاوي، وعلى كامل، ومحمد محمد منير، وأبو المجد الهواري.

وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الماضي، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين، المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر، بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.