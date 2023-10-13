إلغاء حفل أصالة ومحمد حماقي بالكويت حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

أعلنت إدارة الشركة المنظمة لحفلات الكويت إلغاء حفل كل من المطربه أصالة نصري والنجمة الشابة رحمة رياض، والفنان محمد حماقي، التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، وذلك حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد، ويتم إعلان الموعد الجديد لاحقًا.

وكانت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد عبده قررت إلغاءه، والتى كان مقررًا إقامتها، اليوم الجمعة، بدولة البحرين، بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، وبإمكان من قام بشراء التذاكر استرجاعها مرة أخرى.

يذكرأن أصالة طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، التي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه".

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن، ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن".

وطرح النجم محمد حماقى، أخيرًا أغنية بعنوان "عجبي" التى تجمعه بالموزع الموسيقى توما، والأغنية من رباعيات الشاعر صلاح جاهين، ويأتى ذلك بعدما روج حماقى للأغنية عبر حساباته بمواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية تمهيدًا لطرحها.