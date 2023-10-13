الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

شاهد.. بفستان ساحر نانسي نور تتألق برفقة تامر عاشور في أول ظهور لهما

بوابة الوفد الإلكترونية

استطاعت الإعلامية نانسي نور زوجة النجم تامر عاشور خطف الانتباه لها في أحدث إطلالتها بعد حفل زفافهما وهما يقضيان شهر العسل سويا في فندوق بأحد المدن الساحلية.

وتألقت نانسي نور بإطلالة جذابة مفعمة بالأنوثة والاحتشام وهذا ما جعلها محط اهتمام واعجاب محبي النجم تامر عاشور، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من أسفل صمم من قماش ناعم مزركش بالزهور الزاهية لتبدو كالزهرة في بستان الزهور.

واختارت ترك خصلات شعرها الذهبي منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت لمسات ناعمة من المكياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

 

مواد متعلقة

أحداث فلسطين تلغي حفل تامر عاشور وبهاء سلطان بالكويت

أنغام وحماقي ورامي جمال في حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

زوجة تامر عاشور تواكب موضة أحدث صيحات فساتين الزفاف الناعمة في 2024
الجريدة الورقية