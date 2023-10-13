شاهد.. بفستان ساحر نانسي نور تتألق برفقة تامر عاشور في أول ظهور لهما

استطاعت الإعلامية نانسي نور زوجة النجم تامر عاشور خطف الانتباه لها في أحدث إطلالتها بعد حفل زفافهما وهما يقضيان شهر العسل سويا في فندوق بأحد المدن الساحلية.

وتألقت نانسي نور بإطلالة جذابة مفعمة بالأنوثة والاحتشام وهذا ما جعلها محط اهتمام واعجاب محبي النجم تامر عاشور، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من أسفل صمم من قماش ناعم مزركش بالزهور الزاهية لتبدو كالزهرة في بستان الزهور.

واختارت ترك خصلات شعرها الذهبي منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت لمسات ناعمة من المكياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.