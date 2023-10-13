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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم حسن المصري في أول أسابيع عرض

فيلم حسن المصري
فيلم حسن المصري

استطاع فيلم حسن المصرى، بطولة أحمد حاتم وفريال يوسف، أن يحتل المرتبة الثانية في قائمة إيرادات شباك التذاكر، محققًا فى أول أسابيع عرض 2 مليون و206 آلاف جنيه في جميع دور العرض السينمائية.

 

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انطلاق عرض فيلم "حسن المصري".. الليلة بجميع دور العرض

يشارك في بطولة “حسن المصري” مجموعة من النجوم وهم: أحمد حاتم، فريال يوسف، اللبنانية دي دياموند بو عبود، ومراد مكرم وإخراج اللبناني سمير الحبشي، وتم تصوير عدد من مشاهده في بيروت والقاهرة، والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة وهو إنتاج مشترك بين شركات مصر العالمية.

 

وتدور أحداث الفيلم حول مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته فى لبنان هربًا من الماضى، ويعمل فى شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

 

آخر أعمال أحمد حاتم:

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم الذى طرح في السينمات خلال شهر يناير الماضى، وهو إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشارك حاتم في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

حسن المصري

 أحداث فيلم المطاريد:

تدور أحداث "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

حسن المصري

الفيلم بدأت حملته الدعائية بشكل مختلف على كل وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوي مؤكدًا أن فريق المطاريد قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين، وما زالت الأحداث والمفاجآت تتوالى في الحملة الدعائية.

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