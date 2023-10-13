إقبال على شواطئ شرم الشيخ

سماء صافية و شمس ساطعة

تشهد مدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، طقسا ربيعيا مميزا على أغلب أنحاء المحافظة، حيث هدوء فى حالة البحر مع انخفاض نسبى فى درجة الحرارة.

وتعتبر شواطئ خليج العقبة التي تضم مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا هي الأبرز عند مقارنتها بشواطئ خليج السويس, التي تضم مدن رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وطور سيناء, رغم امتلاكهم للعديد من المقومات السياحية الفريدة.

ويقبل السائحون على شواطئ مدن جنوب سيناء، سواء في فصل الصيف أو الشتاء كما يقبل على زيارتها المصريون خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

كما تشهد الشواطئ المختلفة فى مدينة شرم الشيخ إقبالا من قبل المواطنين وممارسة السباحة وخصوصًا فى الشواطئ التابعة لإدارة النادى الاجتماعى فى مدينة شرم الشيخ ومنها شواطئ العائلات بشرم الشيخ.

وتأتي مدن شرم الشيخ ودهب في المراكز الأولى التي تسحر السائحين، ما يزيد الإقبال عليهما، يليهما مدن نويبع ورأس سدر.

وتختلف أسعار الفنادق في مدن جنوب سيناء حسب تقييم الفنادق ومستوياتها، ويتيح ذلك الاختلاف تنوعا كبيرا في الخدمات والمستويات التي تناسب جميع الفئات الاجتماعية.

"شرم الشيخ وباقي مدن المحافظة مشتى تأتي إليها السياحة من المصريين أو العرب أو الأجانب بكثرة للاستمتاع بأجوائها في فصل الشتاء"، يوضح محمد نشات، أحد رواد الأعمال في جنوب سيناء.

ويضيف نشأت، تعتمد شرم الشيخ على "المواسم" مثل العطلات الرسمية والإجازات خاصة الكريسماس وعيد الفطر والأضحى، ولا تقتصر فقط على سياحة السباحة لكن تعتمد على العديد من الأنشطة، من بينها الاستمتاع بأجواء الشواطئ، ممارسة السباحة والغوص، الأنشطة البحرية المختلفة.

وعدّد رائد الأعمال، الرياضات التي يمكن الاستمتاع بها في شرم الشيخ "الويند سيرف - الكايت سيرف" بالإضافة إلى سياحة السفاري والمحميات الطبيعية المنتشرين بمختلف مدن المحافظة ومن بينهم شرم الشيخ التي تضم محميتي رأس محمد ونبق.

من جانب آخر تشهد الحركة البحرية والرحلات السياحية المتجهة لجزيرتى تيرن وسنفير ومحمية رأس محمد رواج سياحى كبير لقضاء يوم على شواطئ الجزر وممارسة السنوركلنج وغيرها من الرياضات البحرية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعه طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

110

2023-638244200289754592-975

2023-638244200290724570-72