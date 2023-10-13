معسكر الرياضة من أجل التنمية "لياقتي .. مهارتي دوّى" بمركز شباب الجلاوية

انطلقت فاعليات المعسكر الأول لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية) ومنظمة اليونيسيف لعدد 100 مشارك من الجنسين للمرحلة السنية من ١٠ : ١٥ سنة خلال الفترة من ١٢ أكتوبر إلى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢م بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





يعتبر هذا المعسكر الأول من إجمالي عدد أربعة معسكرات سوف يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج وتم تنفيذ المعسكر بواسطة مدربات متخصصات من محافظة سوهاج .





ويهدف البرنامج إلى اكساب الفتيات المهارات الحركية والإجتماعية وكيفية التواصل السليم وتنمية القدرات الجسمية والعقلية من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني والحركي وكذلك تنفيذ أنشطة دؤى من خلال دوائر دؤى.





ويقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة والتي تنفذ أغلبها من خلال العمل الجماعي بنظام المجموعات ويتم من خلالها المنافسة بين المشاركات.





ويتم تقييم المشاركات من خلال الاستمارات المعتمدة من الوزارة للتقييم القبلي والبعدي بعد إنتهاء البرنامج.





وعبرت المشاركات عن سعادتهن بالأنشطة التي تقدم في البرنامج وعن مدى استفادتهن وتنمية خبراتهن ومعارفهن .





ويتم تنفيذ البرنامج بتعليمات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية .



وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أهمية هذه البرامج والأنشطة التي تقدمها الوزارة وخاصة للفتيات في هذه المرحلة السنية حيث تعمل علي تنمية قدرات الفتيات الجسمية والعقلية وتنمية النواحي الإجتماعية والعمل الجماعي وفي نهاية الجولة قدم الشكر لوزارة الشباب والرياضة لثقتها في مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بتنفيذ مثل هذه المعسكرات بالمحافظة.