"مواطنة الوفد" تشهد افتتاح فرع بنك مصر بالمنطقة الاستثمارية فى الدقهلية

شاركت لجنة المواطنة بحزب الوفد حفل افتتاح فرع بنك مصر بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر - محافظة الدقهلية، وقد شارك صفوت لطفى رئيس لجنة المواطنة و مينا نبيل عضو اللجنة النوعيه للمواطنه ولفيفآ من القيادات السياسيه والدينيه فى حفل الافتتاح.

وأشاد صفوت لطفى بالدور الفعال لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة تحت قيادة حسام هيبه الرئيس التنفيذى للهيئة العامه للآستثمار والمناطق الحرة واحمد كمال رئيس الادارة المركزيه للمناطق الاستثمارية والتكنولوجيا وفنجري على حليس مدير المنطقة الاستثمارية بميت غمر واعضاء المكتب التنفيذي للمنطقه والتى تضم ١٠٧ وحدة صناعيه بمساحات مختلفة فى مختلف الصناعات تلبى احتياجات كافة انواع الصناعات والمستثمرين ومبنى إداري ومول لخدمة المنطقة الاستثمارية.

وقد حرصت ادارة البنك متمثلآ فى ابراهيم المليجي مدير عام المنطقه بالدقهليه و ياسر العناني مدير بنك مصر بالمنطقه الاستثماريه وعدد من مديري بنك مصر بمحافظة الدقهلية على التواجد والتفاعل مع المستثمرين حيث اشار ا. ابراهيم المليجي ان البنك جاهز لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك لدفع عجل الانتاج المحلى داخل المنطقة الاستثمارية .

وطالب لطفى من ادارة البنك سرعة التعاون مع المستثمرين لإتخاذ كافة التدابير الازمة لتسهيل الإجراءات المطلوبه لمساندة المشاريع الصناعيه هناك سواء من جهة التطوير او تمويل الشباب لبداية مشروعاتهم وذلك لدفع عجلة الاقتصاد المصرى وتطوير الصناعة المصرية ليس فقط لمواكبة الدول المتقدمه صناعياً بل من اجل المنافسة على جودة المنتج وتلبية احتياجات السوق المحلي دون الاستيراد وخلق سوق جديد للصادرات المصريه.

وشارك ايضا حضور حفل الافتتاح اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر، واحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

واكد الجميع بإن افتتاح فرع بنك مصر سيسهل الإجراءات والخدمات المصرفية للمنطقة الاستثماريه بميت غمر.