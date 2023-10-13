إدارة ساقلتة الأزهرية تعلن فتح باب التقدم لشغل وظيفة شيخ معهد

أعلنت إدارة ساقلتة الأزهرية، شمال شرق محافظة سوهاج، فتح باب التقدم لشغل وظيفة «شيخ معهد» بمعاهد فتيات ساقلتة الإعدادي، وساقلتة الإبتدائي، ونجع الساقية الإبتدائي، اعتبارًا من غد السبت الموافق 14/10/2023م، حتى السبت الموافق 28/10/2023م، بناء على تعليمات فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية .





وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال تربوي أزهري أو مؤهل عال أزهري مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

2. أن يكون على درجة معلم أول(أ) على الأقل ويسمح للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة الأزهرية في التقدم لوظيفة (شيخ معهد ابتدائي).

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.





أما عن الأوراق المطلوبة فهي: (طلب مستوفٍ للبيانات– صورة من خطاب اجتياز الكادر– صورة من بطاقة الرقم القومي– بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها– صورة من مباشرة العمل).





مع العلم بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.