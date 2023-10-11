الهلال الأعلى تقييمًا في الدوري السعودي "أرقام"

نجح فريق نادي الهلال في تقديم مستوى جيد للغاية في الموسم الحالي حتى الآن جعله يحتل صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين متفوقًا على نادي الاتحاد بطل النسخة الماضية من المسابقة 2022 – 2023.

بالأرقام الهلال يتفوق على أندية دوري روشن ويصبح الأعلى تقييمًا

تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس قدم الفريق مستوى جيد بدعم من الصفقات العالمية التي قامت بها إدارة أزرق الرياض، ليكون نادي الهلال صاحب أعلي تقييم في مسابقة الدوري حتى الآن.

وحصل الهلال على تقييم بـ 7.26 درجة بعد مرور 9 جولات من دوري روشن السعودي بسبب المستوى المميز، وامتلاكه الكثير من الأقام من بينها الأقوى هجوميًا بالتساوي مع نادي النصر بـ 26 هدف، والثاني من حيث القوة الدفاعية خلف الاتحاد وبالتساوي مع التعاون بـ 7 أهداف.

وفي ترتيب الأندية الأعلى تقييمًا حتى الآن يأتي نادي النصر في المركز الثاني بـ 7.22 درجة، ثم يحل فريق التعاون في المركز الثالث بـ 7.17 درجة، بينما حصل نادي الاتحاد على 7.13 درجة، ثم جاء النادي الأهلي في المركز الخامس بـ 7 درجات فقط.

يعتمد التقييم على عدد الأهداف المسجلة بدعم من عدد النقاط في جدول الترتيب بالإضافة إلى الأهداف التي استقبلتها شباك كل فريق في المسابقة.