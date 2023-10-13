السردين بـ 75 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم الجمعة بأسواق الجملة

شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في بعض الأنواع، إذ وصل كيلو الجمبري لـ 390 جنيهًا، والجامبو لـ 490 جنيهًا، وارتفع سعر المكرونة السويسي لـ 105 جنيهات، وذلك بسعر الجملة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك في أسواق الجملة.

أسعار الأسماك اليوم

البلطي:- من 55 لـ 70 جنيهًا.

بلطي أسواني:- من 20 لـ 60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.

قشر بياض:- من 80 لـ 100 جنيها.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.

بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيهًا.

قراميط وشيلان:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

ثعابين:- من 50 لـ 255 جنيهًا.

مكرونة سويسي:- من 75 لـ 105 جنيهًا.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

سبيط- كاليماري- سابيا:- من 200 لـ 320 جنيهًا.

قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كابوريا:- من 40 لـ 220 جنيهات.

مرجان:- من 45 لـ 70 جنيهًا.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

بربون:- من 50 لـ 85 جنيهًا.

بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

جمبري:- من 70 لـ 390 جنيهات.

جمبري جامبة:- من 400 لـ 490 جنيها.

جمبري مجمد:- من 100 لـ 300 جنيهًا.

بوري:- من 65 لـ 110 جنيه.

شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

وقار:- من 65 لـ 135 جنيهًا.

قاروص:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

سردين:- من 75 لـ 85 جنيهًا.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.