الرمان بـ 8 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور، استقرارًا ملحوظًا، إذ يتراوح البرتقال أبو سرة من 6 لـ 10 جنيهات، والجوافة من 4 لـ 10 جنيهات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة في سوق العبور.

أسعار الفاكهة

كيلو البرتقال البلدي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

كيلو البرتقال السكري:- من 6 لـ 9 جنيهات.

كيلو البرتقال أبو سرة:- من 6 لـ 10 جنيهات.

كيلو الليمون البلدي: من 4.5 لـ 8 جنيهات.

كيلو العنب المستور (أصفر، أسود):- 35 جنيهًا.

كيلو عنب رومي أحمر:- من 8 لـ 14 جنيهًا.

كيلو تفاح سوري لبناني: من 18 لـ 28 جنيهًا.

كيلو بلح زغلول:- من 7 لـ 10 جنيهًا.

كيلو بلح رملي: من 8 لـ 14 جنيهًا.

كيلو بلح سيوي: من 30 لـ 40 جنيهًا.

كيلو بلح بارحي:- من 25 لـ 33 جنيهًا.

كيلو تين برشومي: من 8 لـ 14 جنيهًا.

كيلو كنتالوب: من 7 لـ 15 جنيهًا.

كيلو جوافة:- من 4 لـ 10 جنيهًا.

كيلو رمان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.

كيلو خوخ مستورد: 40 جنيهًا.

كيلو كمثرى خشابي: من 12 لـ 22 جنيهًا.

كيلو كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ25 جنيهًا.

كيلو كاكا:- من 9 لـ 15 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

كيلو دوم: 13 جنيهًا.

كيلو حرنكش: 15 جنيهًا.

كيلو كيوي: 26 جنيهًا.

كيلو أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

كيلو موز صعيدي: من 7 لـ 11 جنيهًا.