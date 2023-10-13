الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرمان بـ 8 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور، استقرارًا ملحوظًا، إذ يتراوح البرتقال أبو سرة من 6 لـ 10 جنيهات، والجوافة من 4 لـ 10 جنيهات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة في سوق العبور.

أسعار الفاكهة 

كيلو البرتقال البلدي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

كيلو البرتقال السكري:- من 6 لـ 9 جنيهات.

كيلو البرتقال أبو سرة:- من 6 لـ 10 جنيهات.

كيلو الليمون البلدي: من 4.5 لـ 8 جنيهات.

كيلو العنب المستور (أصفر، أسود):- 35 جنيهًا.

كيلو عنب رومي أحمر:- من 8 لـ 14 جنيهًا.

كيلو تفاح سوري لبناني: من 18 لـ 28 جنيهًا.

كيلو بلح زغلول:- من 7 لـ 10 جنيهًا.

كيلو بلح رملي: من 8 لـ 14 جنيهًا.

كيلو بلح سيوي: من 30 لـ 40 جنيهًا.

كيلو بلح بارحي:- من 25 لـ 33 جنيهًا.

كيلو تين برشومي: من 8 لـ 14 جنيهًا.

كيلو كنتالوب: من 7 لـ 15 جنيهًا.

كيلو جوافة:- من 4 لـ 10 جنيهًا.

كيلو رمان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.

كيلو خوخ مستورد: 40 جنيهًا.

كيلو كمثرى خشابي: من 12 لـ 22 جنيهًا.

كيلو كمثرى ثلاجة:- من 15 لـ25 جنيهًا.

كيلو كاكا:- من 9 لـ 15 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

كيلو دوم: 13 جنيهًا.

كيلو حرنكش: 15 جنيهًا.

كيلو كيوي: 26 جنيهًا.

كيلو أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

كيلو موز صعيدي: من 7 لـ 11 جنيهًا.

الجريدة الورقية