مبابي ينتظر تحقيق رقم قياسي مع فرنسا أمام هولندا

يترقب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي تحقيق رقم قياسي جديد مع الديوك خلال المواجهة المرتقبة أمام منتخب هولندا الجمعة المقبلة.

ويمر المهاجم الفرنسي مبابي بفترة جفاف تهديفي مع فريقه باريس سان جيرمان، بعدما لم يتمكن من التسجيل في 4 مباريات أمام كل من مارسيليا وكليرمونت ونيوكاسل ورين.

ورغم الصيام التهديفي الذي يمر به اللاعب إلا أنه ينتظر تحقيق رقم قياسي جديد مع فرنسا يوم الجمعة المقبلة في مواجهة هولندا.

حيث سيكون مبابي في حال التسجيل أمام هولندا فرصة لمعادلة الـ41 هدفًا التي سجلها ميشيل بلاتيني مع منتخب فرنسا.

ففي خلال 71 مباراة بقميص فرنسا، سجل مبابي 40 هدفًا لمنتخب فرنسا ما يجعله خامس أفضل هداف في تاريخ المنتخب وهو في سن الـ24 من عمره.

ويسبق مبابي في الترتيب كل من: أوليفييه جيرو (54 هدفًا) وأنطوان جريزمان (44 هدفًا) وكلاهما لا يزال يلعب في المنتخب، وكذلك المعتزلان تيري هنري (51 هدفًا ) وميشيل بلاتيني (41 هدفًا).