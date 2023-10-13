قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، من السنن المستحبة التي أوصانا بها النبي “صلى الله عليه وسلّم”، لما فيها من دورس وعِبَر كثيرة تحثنا على الإيمان بالله عز وجل والإذعان للقضاء والقدر.

وقد قال رسول الله “صلى الله عليه وسلّم” في فضل يوم الجمعة «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

الأحاديث النبوية التي وردت في فضل قراءة سورة الكهف:

من الأحاديث النبوية التي وردت في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ما جاء عن رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلم” في الحديث النبوي الشريف، حيث قال:

- مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

- من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين

- مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

- مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، فقد وردت عدة أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف، ومنها حديث عن أن حفظ عشر آياتٍ من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين.

- عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ أَوَّلَ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآخِرَهَا، كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ قَدَمِهِ إِلَى رَأْسِهِ، وَمَنْ قَرَأَهَا كُلَّهَا، كَانَتْ لَهُ نُورًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ.

- من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين»، أخرجه الحاكم، ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

- مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ.

- من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق.