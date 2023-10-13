مديرية الصحة بقنا تناقش خطة تشغيل مستشفي نجع حمادي العام
عقدت مديرية الشؤون الصحية بقنا برئاسة الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً لمناقشة خطة تشغيل مستشفي نجع حمادي العام.
وذلك بحضور كلآ من الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سمر عاطف مديرة إدارة التخطيط والدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة.
وخلال الإجتماع ناقش الدكتور محمد ءالية تشغيل المستشفي من خلال الآتي:
وضع خطة تشغيل موسعة للأقسام المختلفة بالمستشفى، وعرض التشغيل الأنسب لكل قسم بالمستشفي، وكذلك مناقشة توزيع الأقسام والعيادات والصيدليات بالمستشفي.
ومناقشة تشغيل شبكة الغازات، وعرض القوي البشرية من الفريق الطبي من الأطباء والصيادلة والتمريض والفرق المعاونة.
وكذلك الدفع بالفرق الطبية وفقا لخطة التشغيل للأقسام المختلفة بالمستشفي، ووضع خطة مسار المرضي بالمستشفى، وكذا مراجعة التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفي.
تجهيز إستراحة الأطباء والتمريض المناوبين، وسرعة تركيب الأجهزة الطبية المختلفة بالمستشفى.