جمهور الهلال يهاجم لوكاكو رغم مدحه للأزرق

هاجم جمهور نادي الهلال السعودي اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي روما الحالي المعار من تشيلسي الإنجليزي لنهاية الموسم الحالي، والذي يأتي رغم مدح اللاعب لأزرق الرياض في تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

الجمهور يهاجم لوكاكو بعد مدحه الهلال

وكان نادي تشيلسي قد أعلن رغبته في الحصول على 37 مليون جنية إسترليني من النادي الذي يريد ضم لوكاكو مع نهاية الموسم الحالي، وكان نادي الهال من بين الأندية التي تريد التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي.

مدح لوكاكو نادي الهلال وقال: "الهلال أكبر نادٍ في الشرق الأوسط، وتشرفت باهتمامه لكنني لم أقتنع بالانتقال للدوري السعودي بشكل كامل، وسيكون الدوري السعودي واحدًا من أقوى الدوريات العالمية، لكنني لم أرغب في ترك أوروبا".

ويأتي السبب خلف هجوم جمهور الهلال على لوكاكو بسبب رفضة الانتقال للنادي في وقت سابق، ويعتقد جمهور الأزرق ان اللاعب ادلى بتصريحاته بعد تأكده أن الدوري السعودي سيكون من بين الأقوى في العالم لذلك غير وجهة نظره حتى ينتقل لدوري روشن.

كان لوكاكو الخيار الأول في الهلال ومن بعده أوسيمين ثم ياتي ميتروفيتش خلال الانتقالات الصيفية، وبعد انتقال البلجيكي لروما ورفض نابولي رحيل لاعبه أصبح النجم الصربي هو مهام الزعيم الحالي.