عبدالسند يمامة: "وسائل الإعلام والأجهزة السيادية تقف على مسافة من مرشحي الرئاسة"

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل: “إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعوته الانتخابية طرح إنجازاته أمام المواطنين”، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية الحالية تفصح عن ما تريده الناس.

أكد رئيس حزب الوفد، أن الحكومة لن تمارس ضغوطًا خلال الانتخابات الرئاسية، وليس هناك عبث من وسائل الإعلام، مع وجود حيادي شديدة تجاه المرشحين لانتخابات الرئاسة، حتى الأجهزة السيادية تقف على الحياد.

ذكر: أن الانتخابات الرئاسية لم تزور، ولو أعلم أن هناك تزويرًا في الانتخابات لن أدخلها، مؤكدًا أن ما يراه منذ إعلان ترشحه للانتخابات أن هناك نزاهة وشفافية، وتيسير من الدولة وأجهزتها، لم يقف أمامنا أحد، فلماذا ننكر هذه الشفافية؟؟

قال إنه ينسب إلى الرئيس السيسي، أنه سمح بمناخ سياسي أسهم في مباشرة حملة الوفد الانتخابية ودعواتنا الانتخابية بكل سهولة ويسر، معقبًا: "محدش ضايقنا نهائي والله".

وردَّ رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل، على سؤال الإعلامي خالد أبوبكر، ماذا يمثل حزب الوفد في وجدان الدكتور عبدالسند يمامة؟؟ قائلًا: إن استقرار مصر ارتبط بحزب الوفد، فالحركة الوطنية والمطالبة باستقلال مصر في ثورة 1919، كان بقيادة سعد باشا زغلول.

تابع رئيس حزب الوفد، أن مصر قبل 1919، كانت تحت الولاية التركية، وبقيادة حزب الوفد والحركة الوطنية نالت مصر استقلالها، وظل حزب الوفد صاحب الأغلبية الساحقة حتى 1952.

حكى: إنه أثناء عملة الدكتوراة الخاصة به في الاستثمار، وجد علاقة وثيقة وتلازم ما بين هامش الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وهامش التنمية الاقتصادية التي عاشتها مصر بدأ بعد ثورة 1919، ودستور 1924 إلى 1952، وكان هناك برلمان ومجلس شيوخ حقيقيان.

أكد يمام: أن برنامجة لانتخابات الرئاسة ما هو إلا عودة لحزب الوفد، لأن هناك ركودًا في الحياة السياسية عمومًا، وبدأنا مع المعركة الانتخابية الحزبية، تمثل عودة حقيقية لنا.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة أون.