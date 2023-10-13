أحمد أبو عبلة يعتذر عن الاستمرار مع فيوتشر

اعتذر الدكتور أحمد ابو عبلة، طبيب فريق مودرن فيوتشر عن عدم الإستمرار مع الفريق لأسباب خاصة به.

وكلف مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة دكتور وليد دعبس، الدكتور وليد عبد الرحمن، بقيادة الطاقم الطبي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى استأنف فريق مودرن فيوتشر تدريباته اليوم الخميس، وذلك بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها لهم المدير الفني عقب الفوز على طلائع الجيش بالدوري السبت المنقضي.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط، بعد تحقيق الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة، أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.

ويستأنف فيوتشر مباراته بعد التوقف الدولي بمواجهة بيراميدز يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر في الدوري المصري.