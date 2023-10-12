طريقة عمل سلطة الدجاج المقلي علي الوصفة اليونانية

سلطة الدجاج المقلي من الوصفات اليونانية التي تتميز بمذاقها اللذيذ واحتوائها علي العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لجسمك، ويمكن تناولها كوجبة غذاء صحية وسريعة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بصوص مميز ولذيذ.





طريقة عمل سلطة الدجاج المقلي

المقادير الصوص

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ربع ملعقة صغيرة ملح

حبة عصير ليمون

ربع ملعقة صغيرة اوريجانو

مقادير الوصفة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 صدر دجاج فيليه (مقطع شرائح)

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة أوريجانو

حبة طماطم(مفرومة)

1 حبة بصل (مفروم شرائح رفيعة)

ربع كوب زيتون أسود

حبة خيار (مفروم)

ربع كوب أوراق خضرة مشكلة (ورقيات مشكلة)





طريقة التحضير

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي الدجاج، والفلفل، والملح، والأوريغانو، وقلبي حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون ثم ارفعيه من المقلاة.

اخلطي الطماطم، والبصل، والورقيات، والخيار، والزيتون، في طبق ثم وزعي الدجاج المحمر فوقه.

للصوص:

في طبق عميق، امزجي زيت الزيتون، والملح، وعصير الليمون، والأوريغانو، وصبي المزيج فوق السلطة وقدميها.