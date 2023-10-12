السعوديه تطالب المنظمات الدوليه بدعم الدول الفقيره لمواجهة تكاليف الإقتراض والدين العام

طالبت السعوديه المنظمات الدوليه بدعم الدول الفقيرة لمساعدتها فى مواجهة تكلفة الإقتراض والدين العام .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية السعودى محمد بن عبد الله الجدعان، في الندوة رفيعة المستوى التي عقدت اليوم الخميس بمراكش على هامش اجتماعات صندوق النقود والبنك الدوليين تحت عنوان "أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون"، وذلك بحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية .

استعرض الجدعان جهود المملكة في تعزيز استدامة الدين العام للدول منخفضة الدخل، مُشيراً للمبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، المتضمنة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة الإطار المشترك، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك: حيث أنها الآلية الأكثر شمولية لإشراك جميع أصحاب المصلحة في تخفيف عبء الديون بشكل فعال.

عقدت الندوة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023م، حيث تم مناقشة وبحث سبل تعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الديون للدول منخفضة الدخل، بما في ذلك الإصلاحات المحلية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين سياسات الإنفاق، وزيادة الإيرادات المحلية، ودعم إدارة الدين.

وشارك في الندوة كل من: المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ووزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا الدكتور سيتومبيكو موسوكوتواني، وأستاذة القانون والتمويل الدولي في جامعة جورج تاون أنَّا جيلبيرن.

وسلّط المتحدثون الضوء على عدد من الموضوعات الهامه ومنها: أهمية زيادة الدعم من المجتمع الدولي من خلال توفير التمويل الميسر، بالإضافة إلى التحسينات في عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية للتنبؤ بأعباء الديون وتخفيفها في الوقت المناسب.