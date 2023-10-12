تضامنًا مع فلسطين.. الكويت تلغي أنشطتها الفنية بالكامل

وسط الظروف العصيبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، تضامنت دولة الكويت مع القضية الفلسطينية بقرار مفاجىء يخص الأنشطة الفنية هناك.

مجلس الوزراء الكويتي تقرر وقف أنشطتها الفنية تضامنًا مع فلسطين

وفي هذا الصدد قرر مجلس الوزراء الكويتي إلغاء كافة الأنشطة الفنية تضامنًا مع فلسطين، وذلك في بيان رسمي تضمن الآتي:"تأكيداً على موقف دولة الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي، فقد وجّه مجلس الوزراء وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار".

ونُفذ القرار على فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي، حيث تم تأجيل حفلي حسين الجسمي ورحمة رياض بجانب حفلي الفنان تامر عاشور والفنان بهاء سلطان.

تفاصيل فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي

يجتمع في مهرجان ليلة عمر الغنائي نجوم شباب الوطن العربي الفنان تامر عاشور، والفنان بهاء سلطان، والفنان عايض على مسرح الأرينا الكويت في حفلٍ شبابي حماسي وطربي على خشبة مسرحٍ واحدة.

تفاصيل مهرجان ليلة عمر الكويتي

يضم مهرجان ليلة عمر الكويتي نجوما غنائية من مختلف أنحاء الدول العربية، وسجل حفل أنغام نجاح جماهيري كبير بليلتين غنائيتين متتاليتين شهدا حضورا جماهيريا كامل العدد.