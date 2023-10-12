متابعة آخر مستجدات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

عقد اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة البحيرة ، إجتماعًا للجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 23 لسنة 2018، وذلك لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز (إدكو - وادى النطرون - كوم حمادة - الدلنجات) و المستشار مفوض الدولة بمحافظة البحيرة و مديري مديريات الزراعة والإسكان، والمهندس/ مدحت الشرمة - مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال إجتماعه شدد السكرتير العام على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الهام، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

كما أكد أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

وتم خلال الإجتماع الموافقة على عدد من حالات وضع اليد بمراكز وادى النطرون وإدكو وكوم حمادة والدلنجات.