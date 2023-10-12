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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الجمهور يشن هجوما على هيفاء وهبي.. ومعلقون يطالبون بإلغاء المتابعة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها ببعض اللقطات من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام لتثير جدلًا واسعًا وسط معجبيها وتخيب آمالهم واتهامها بعدم الاستحياء.


 

وظهرت هيفاء وهبي بسوت كاجوال مشجرة بالورود الملونة بالأحمر والوردي، وكانت عبارة عن بنطال مُجسم، وعليه بلوزة قصيرة بصيحة الأوف شولدر مطرزة بأزرار من المنتصف، مما أبرزت أنوثتها وقوامها الممشوق.


 

وانتعلت هيفاء حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط رقيقة وخاتم، وسلسلة رفيعه تتدلى منها قلب أحمر أنيق.

وتألقت بتصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلاتها تتدلى بصيحة الويفي اللامع والجذاب.

ووضعت هيفاء وهبي مكياجًا جريئًا، فإعتمدت الجليتر الأخضر فوق العين، بالإضافة إلى الكحل والماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش طويلة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم والمشابه للون الشفاه الطبيعي.

هيفاء وهبي تتعرض للهجوم لعدم احترامها لقضية فلسطين

ولاقت هيفاء وهبي هجوم كبير واتهامها بعدم مراعاة ما يحدث في فلسطين، لذا طالب الكثير من المعلقين علي المنشور بإلغاء المتابعهة لها. 

 

 

 

 

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