الإعلام التربوي يناقش الخطة الفنية للنشاط الصحفي وآليات العمل بمدارس بنجع حمادي

عقد توجية الصحافة والإعلام التربوي بتعليم نجع حمادي، اليوم الخميس، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، وفي حضور أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة، الاجتماع السنوي لاخصائي ومشرفي الصحافة والإعلام التربوي بمدارس الإدارة، وذلك لمناقشة الخطة الفنية لنشاط الصحافة والإعلام التربوي، وعرض لائحة الوزارة التنفيذية للنشاط للعام الدراسي 2023 / 2024م، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

واستهل الاجتماع، بتقديم مدير عام الإدارة التهنئة، للمستهدفين بالاجتماع والحاضرين، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا علي أهمية دور الأنشطة التربوية باعتبارها أحد ركائز العملية التعليمية، والتي من بينها نشاط الصحافة والإعلام التربوي، مشيرا إلى حصول جميع الأنشطة التربوية خلال العام الدراسي الماضي علي مراكز متقدمة جمهوريا، وعلي مستوي المديرية، والإدارة التعليمية بنجع حمادي.

وأكد مدير عام الإدارة، على اخصائي الصحافة والإعلام التربوي بضرورة توعية زملاء العمل باهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، والخروج للإدلاء بالأصوات، لاستكمال مسيرة الانجازات التي تحققت علي أرض الواقع، مشيرا إلى الكم الهائل من المشروعات القومية التي نفذت وفي مقدمتها مشروع " حياة كريمة " الذي استفادت منه القري المصرية بمشروعات غير مسبوقة، ومحور الشهيد باسم فكري بقوص، والاهتمام بتطوير وتشغيل المناطق الصناعية بقفط ونجع حمادي، والمشروع الرئاسي للقضاء علي فيروس (C) وغيرها من المشروعات التنموية التي لا يتسع المجال لسردها.

من جانبه عرض وائل سليم موجه أول الصحافة والإعلام التربوي، الخطة التنفيذية للعام الدراسي الجديد، واستمع إلي أسئلة واستفسارات أخصائي ومشرفي الصحافة والإعلام التربوي الحاضرين، وأجاب عليها، كما تناول بالحديث آليات العمل، واللائحة التنفيذية المنظمة لمسابقات جميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد 2023/2024م.

وعلي هامش الاجتماع، تحدث عصام بهلول، الإعلامي بمجمع إعلام نجع حمادي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، عن المواطنة، وحق المواطن في المشاركة الإيجابية خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل، و الإدلاء بالأصوات و المشاركة الفعالة في صنع القرار تحت شعار " صوتك مستقبلك - انزل شارك - اختار اصنع مستقبلك ومستقبل بلدك ".

أتي ذلك بحضور أسماء أبو بكر مصطفى، ومحمد خيري قليعي، و هاني عبد الفتاح فاضل، و أحمد سعد الكربان موجهي الصحافة والإعلام التربوي بإدارة نجع حمادي التعليمية.