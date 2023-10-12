الشباب والرياضة تشارك في ختام مشروع “تشغيل الشباب المصري”

شاركت وزارة الشباب والرياضة في ختام فعاليات مشروع تشغيل الشباب المصري.. ايجاد سبب للبقاء"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

حضر المؤتمر منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، باتريك جان جيلابر ممثل ورئيس المركز الاقليمي لليونيدو في مصر، وإريك اوكسلين مدير فريق العمل اللائق لشمال أفريقيا لمنظمة العمل الدولية، اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ايلينا بانوفا ممثل مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وشاركت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب في جلسه بعنوان "التمكين الاقتصادي "، والتحدث عن الدور الفعال لوزارة الشباب والرياضة فى التمكين الاقتصادي لرواد الأعمال الشباب، ومساعدتهم علي إنشاء ودعم المشروعات الناجحة من خلال برامج الشمول المالى والتحول الرقمى، ونشر الوعى بين رواد الأعمال الشباب التى توفرها الوزارة للشباب بمراكز الشباب، بالتعاون مع الجهات الشريكة من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص للشباب أصحاب المشروعات من خلال إطلاق معرض "بيزنس ياشباب" لأصحاب الحرف اليدوية، وتنفيذ أندية البحث عن وظيفه ومبادره "طور وغير" و"مشواري" و"توظيف مصر"، ومعسكرات الإبتكار وحاضنة رياده الأعمال واحتضان المبادرات الشبابية.