فلاديمير بوتين يتصدر جوجل.. روسيا تزود قيرغيزستان بمليون طن وقود

ما زال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، لأسباب عدة منها الحرب الروسية الأوكرانية والتعاون مع كوريا الشمالية وأخيرا تزويد قيرغيزستان بمليون طن وقود.

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال خلال بيان مشترك مع الرئيس القيرغيزى صدر جباروف عقب المحادثات الثنائية فى بيشكيك اليوم الخميس، إن روسيا هى المورد الرئيسى للمنتجات النفطية إلى قيرغيزستان، وأكد وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي برس القرغيزية، أن الطاقة تظل أحد المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي.

الوقود يتم توفيره بشروط ميسرة معفاة من الرسوم

بينما قال بوتين: "إننا نلبي احتياجات الوقود للمستهلكين في قيرغيزستان بشكل كامل. قمنا في العام الماضي بتصدير حوالي 1.2 مليون طن من الوقود. وسيتم توفير نفس الكمية قبل نهاية هذا العام".

فيما شدد الرئيس بوتين على أن الوقود يتم توفيره بشروط ميسرة معفاة من الرسوم الجمركية على الصادرات، مما ينتج عنه تأثير اقتصادي مباشر على الجمهورية، وقال: "إن مواقف روسيا وقيرغيزستان متقاربة أو متطابقة في كثير من النواحي، التي تشمل عدد من المشاكل الإقليمية والعالمية الأكثر إلحاحًا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

روسيا وقيرغيزستان تنسقان عملهما في الأمم المتحدة

كما أشار بوتين إلى أن روسيا وقيرغيزستان تنسقان عملهما في الأمم المتحدة وغيرها من المنصات الدولية الرائدة، بما في ذلك منظمة شنجهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، معربا عن امتنانه لقيرغيزستان للعمل المشترك المثمر.

وأضاف أن نتائج الزيارة ستساعد في تطوير التحالف بين روسيا وقرجيزستان وستفيد شعبي البلدين، مؤكدا أن روسيا تخطط لتعزيز العلاقات البناءة مع قيرغيزستان.

وأشار بوتين خلال منحه وسام الشرف للرئيس القيرجيزي صدر جباروف- إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه زميله لتطوير التفاعل بين موسكو وبيشكيك، منوها بأن عمل جباروف موجه نحو "تطوير الشراكة والتحالف الاستراتيجي بين روسيا وقرغيزستان" وأنه "يدعو باستمرار إلى تعزيز العلاقات الروسية القيرغيزية".