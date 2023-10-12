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الخميس 12 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

حملة مواطن لدعم مصر بهولندا تعقد أول اجتماعاتها للتنسيق للانتخابات الرئاسية المقبلة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

عقد أعضاء حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في هولندا اجتماعا يوم أمس الأربعاء وذلك لاستعراض خطة العمل للمرحلة المقبلة والتي ستشهد العديد من الفعاليات لدعم  الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

 بيت العائلة المصرية 

وقال محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا ومسؤول حملة مواطن في هولندا أن جميع أعضاء الحملة على قلب رجل واحد مهما كانت انتماءاتهم لمؤسسات مختلفة أو حتى متنافسة في هولندا، حيث أن المرحلة هامة للغاية لمستقبل مصر هذا الذي يجعلنا جميعا فوق مستوى أي خلاف.

ومن ناحيتها قالت الإعلامية سحر رمزي مسؤول حملة مواطن في هولندا أن روح الفريق هي التي تسيطر على جميع أعضاء الحملة وأن المسؤولية الوطنية جعلت العمل الجماعي هو السمة المميزة لجميع الأعضاء وأنه نتيجة لذلك عقد الجميع النية على المشاركة في جميع الوقفات التي سيتم تنظيمها من أي مؤسسة مصرية وحضور كل الندوات ومواجهة كافة الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية. 

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وأعلنت رمزي أنه بدءا من الأسبوع القادم سيتم تنفيذ خطة العمل التي تم عرضها على الأعضاء والتي لاقت قبولا كبيرا منهم، والتي تشمل الوقفات المؤيدة للوطن في الانتخابات المقبلة، والندوات الداعمة لذلك، ومواجهة الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

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