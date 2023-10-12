مصر وزامبيا تعادل بدون أهداف بعد مرور نصف ساعة

مرورنصف ساعة من مباراة منتخب مصر وزامبيا، ومازال التعادل السلبي بدون اهداف، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين بملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

و شهدت الدقيقة 30 تصدى محمد الشناوى حارس منتخب مصر الاول لتسديدية من إنفراد تام من مهاجم منتخب زامبيا ليحافظ على شباك الفراعنة نظيفة.

فيما سدد مصطفى محمد رأسية عن طريق الجانب الأيسر داخل المستطيل الاخضر لكن تمر بجانب القائم الأيمن وتضيع فرصة الهدف الاول لمنتخب مصر.

تشكيل منتخب مصر

في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، علي جبر، أحمد فتوح.

في خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

في الهجوم : محمد صلاح ، مصطفى محمد.

تشكيل منتخب زامبيا

في حراسة المرمى:فرانسيا مواناسا

فى الدفاع: برنديكت تشيبيشي، دومينيك كانادا، لوبومبو موسوندا، كالفين كابومبو

فى الوسط: ستوفيلا سونزو، باتسون داكا، ايمانويل باندا، كينجس كانجوا

فى الهجوم: فاشون ساكالا، روديك كابوي.

ويستعد المنتخبان المصري والزامبي للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، وتأهل منتخب مصر لـ كأس الأمم الأفريقية 2024 وستجري قرعة البطولة يوم الخميس المقبل والموافق 12 أكتوبر الجارى.

فيما تعد أخر مواجهة جمعت بين مصر وزامبيا كان في 11 أكتوبر 2015 في مباراة ودية انتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيف، جاءت عن طريق أحمد حسن كوكا "هدفين" وعمرو جمال.