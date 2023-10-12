كهنة كنيسة القديسين يترأسون أنشطة الأقباط المقبلة

يترأس الآباء الكهنة في كنيسة القديسين جوارجيوس والانبا أنطونيوس الكبير، التابعة لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمصر الجديدة، فعاليات الأنشطة الروحية، غدًا الجمعة، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

يستهل اللقاء الأول بإقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور، وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، ويبدأ القداس الثاني من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً.

احتفلت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة، والفعاليات الروحية، لعل آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، أقام الطقس الفريحي ضمن طقوس الصلوات.

و هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل "الجلجله"، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

وذكرت الكتب التاريخية المسيحية كيف مر القديسين في كثير من الأحداث والمواقف التي تعيد تحرص الكنيسة على ترسيخها لدى الأقباط بمختلف ورجحت المراجع السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان و طمرة بالرمال وخلال عام ٣٢٦ميلادي تم تشيد معبد لليهود فوق هذه الأرضية.

يؤول الفضل في العثور على الصليب حين امرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا حيث الموقع الذي أقيم الإمبراطور ادريانوس لبناء معبد " فينوس" وأمرت الملكة هيلانة بالبحث عنه فأرسلت جنودها وتم العثور على 3 صلبان تمكنوا حينها من معرفة الصلب الحقيقي الذي صلب عليه السيد المسيح من خلال معجزة الشفاء الشهيرة التي اقترحها البابا مكاريوس آنذاك.