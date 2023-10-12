ندوة تدريب على الأشغال اليدوية بمركز شباب الرحمانية بنجع حمادي

نظمت إدارة الشباب والرياضة بنجع حمادي، مشروع التدريب على الأشغال اليدوية بالخيوط المنفذ بمقر مركز شباب الرحمانية قبلى، استهدف المشروع مشاركة أعضاء المركز للفئة فتاة ومرأة.

وتحدث مصطفى أبو جبل مدير المديرية بقنا عن أهمية دور مراكز الشباب لتفعيل منظومة العمل الشبابى واستقبال الأعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في جميع المجالات.

وأكدت عايدة محمد مدير إدارة شباب نجع حمادى، أن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة فإنها تخدم كل الفئات العمرية ليرتقى وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من إنجازات نحو التقدم والرقى والازدهار.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومصطفى أبوجبل مدير المديرية بقنا، ومحمد عبدالرحيم الوكيل الشبابى بالمديرية وتحت إشراف وتنفيذ عايده محمد مدير الإدارة.