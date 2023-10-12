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الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

تاياني: العلاقات المصرية الإيطالية ممتازة ومصر دائمًا مستعدة للحوار

وزير الخارجية الايطالي
وزير الخارجية الايطالي

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أن العلاقات بين بلاده ومصر "ممتازة"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في تصريحات إذاعية، "العلاقات بين إيطاليا ومصر ممتازة"، مؤكدًا أن مصر "دولة عربية مستعدة دائما للحوار".

وتابع وزير الخارجية الإيطالي "نأمل أن تصبح بشكل متزايد عنصرا للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط".


وقد أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، أن مصر أساسية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أكد تاياني: "نعتقد أن مصر ضرورية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وشدّد وزير الخارجية الإيطالي على أن إيطاليا تولي "أهمية كبيرة لدور مصر في هذه اللحظة وبشكل عام لنمو منطقة البحر الأبيض المتوسط".


وكان قد أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، امس الأربعاء، عن رغبة مشتركة ظهرت خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحاربة تجار البشر والمخدرات.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أكد تاياني "في اللقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ظهرت الرغبة المشتركة في محاربة تجار البشر والمخدرات"، موضحا أنه تناول موضوع الهجرة النظامية في لقاءاته مع السيسي وشكري.

وتابع "ندرس أشكالًا مختلفة من التعاون مع مصر، بما في ذلك بين الأفراد، لتدريب العمال الذين يمكنهم القدوم إلى إيطاليا كجزء من مرسوم التدفقات"، لافتا إلى "مقرنا الدبلوماسي يعمل مع السلطات المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة".

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