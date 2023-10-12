حملة مكبرة لرفع المخلفات بمجلس قروى الرحمانية بنجع حمادى

شنت الوحدة المحلية لمجلس قروى الرحمانية، اليوم الخميس، برئاسة عبير عبد الحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية، بحملة نظافة موسعة على مستوى زمام الوحدة المحلية القروية بنجع حمادي .

واستهدفت اعمال النظافة منطقة المربع والطريق السريع بالاضافة الى مدخل القرية وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الارصفة وطريق العام وحول المدارس ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، بكافة أنحاء الوحدة القروية، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

وشدد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مضيفاً ان هذا لا ياتى إلا بالثمار المرجوه منه و بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

وأشار إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات ، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.