بقرار من مجلس الوزراء الكويتي.. تأجيل حفل حسين الجسمي ورحمة رياض

قرر مجلس الوزراء الكويتي تأجيل حفل الفنان حسين الجسمي والفنانة رحمة رياض، ضمن مهرجان ليلة عمر الغنائي المفترض إقامته الليلة على أحد مسارح العاصمة.

بيان تأجيل حفل حسين الجسمي ورحمة رياض في مهرجان ليلة عمر الكويتي

أصدرت الشركة المنظمة للحفل بيان بقرار التأجيل قائلة: "بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي وبناءً على مسئوليتنا الاجتماعية نعلن تأجيل حفل حسين الجسمي ورحمة رياض، وسيتم إعلامكم بالموعد الجديد قريبًا".

جاءت ظروف التأجيل بسبب الأحداث العصيبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والحرب الضارية بين فلسطين وسلطة الاحتلال.

يجتمع في مهرجان ليلة عمر الغنائي نجوم شباب الوطن العربي الفنان تامر عاشور، والفنان بهاء سلطان، والفنان عايض على مسرح الأرينا الكويت في حفلٍ شبابي حماسي وطربي على خشبة مسرحٍ واحدة.

تفاصيل مهرجان ليلة عمر الكويتي

يضم مهرجان ليلة عمر الكويتي نجوما غنائية من مختلف أنحاء الدول العربية، وسجل حفل أنغام نجاح جماهيري كبير بليلتين غنائيتين متتاليتين شهدا حضورا جماهيريا كامل العدد.

أحدث أغاني الجسمي الله يخليك لأهلك

كانت أحدث أغاني حسين الجسمي من خلال أغنية “الله يخليك لأهلك”، التي سجلت أكثر من 600 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها" الله يخليك لهَـلك تعال انا مشتاق لك قلبي اذا نبضه سِكت والله ترى مااحـلّـلِك بموت من شوقي عليك أبيك واكثر من ابيك ياللي انت في عمري شريك قلبي انا سجّلته لك أموت فيك انت شبلاك !؟ ويهلكني غيابك هلاك مابي أكون الا معاك ومابي تحس الا اني لك أقول والا ما أقول تصول في بالي وتجول مايلوق لي غيرك أبد وغيري أبد مايلوق لك".