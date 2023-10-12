ميدبنك يحتفل بافتتاح فرع المعادي بعد تطويره وتزويده بأحدث النظم المصرفية

أعلن ميدبنك عن افتتاح فرع المعادي بعد تجديده وتطويره، وذلك في إطار خطة البنك التوسعية لتتماشى مع استراتيجية البنك الطموحة التي أطلقها تحت شعار "نعمل لمستقبلك"، والتي تهدف إلى تحقيق التطوير الشامل والنمو، والتي أيضًا تستهدف زيادة قاعدة العملاء وعدد فروع البنك.

وتفعيلا لاستراتيجية البنك لإعادة الهيكلة والتطوير والرقمنة، حيث قد تم تزويده بأحدث الخدمات المصرفية التي تسهل على العميل استخدامها بطريقة سريعة وسلسة.

بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات البنكية التي يقدمها ميدبنك للوصول لكافة العملاء الحاليين والجدد في جميع المناطق، وتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، ليتواكب مع خطط البنك المركزي في تطوير عمل القطاع المصرفي وفقاً لأحدث التكنولوجيات والأعراف المصرفية العالمية.

أعرب أحمد مدحت، رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات والتوزيع، عن بإعادة افتتاح فرع المعادي، مؤكدًا أن البنك يسعى إلى توسيع قاعدة العملاء من خلال تجديد وافتتاح فروع ميدبنك في مختلف المحافظات.

يأتي هذا في ضوء الاستراتيجية الجديدة لميدبنك، التي تُولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية متنوعة تُلبي احتياجات العملاء بمختلف فئات المجتمع، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

ويهدف ذلك إلى مواكبة أحدث التقنيات والممارسات المصرفية، حيث أوضح أن البنك قام بتهيئة وتدريب كوادر مصرفية متميزة للتعامل بلغة الإشارة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بمنتجاته وخدماته المصرفية بهدف تيسير تقديم هذه الخدمات لذوي الهمم.

وجدير بالذكر أن ميدبنك قد افتتح فرع بمحافظة بورسعيد بعد تجديده وتطويره لتعزيز مفهوم الاستدامة وتسهيل وصول ذوي الهمم إلى مجموعة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يُقدمها البنك من خلال التجهيزات الخاصة بالفرع.

كما أن فرع بورسعيد تم تزويده برصيف منحدر لتسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات المصرفية، وشاشات ناطقة مترجمة بلغة الإشارة لعرض شروط وأحكام المنتجات والخدمات المصرفية لتعريف ذوي الهمم بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.