تسهيل التراخيص لاصحاب المهن الحرفية التراثية بنجع حمادي

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، اجتماعا مع أصحاب المهن الحرفية والتراثية ومنها ( تصنيع الاخشاب ورش النجارة) وعصارات العسل الاسود.

جاء ذلك بحضور اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، و محمود صلاح العمارى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير والمتناهية الصغر بقنا، وطلعت على عبد الشافى نائب رئيس المركز ، و محمد احمد عبد الرحيم ناىب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بقنا ، وصابرين فوزى مدير الادارة الهندسية بمركز نجع حمادى، اسلام البريقى ممثل عن البنك الزراعى المصرى بقنا، و احمد عبد الصياد رئيس قرية بهجورة ، عبير عبد الحافظ رئيس قرية الرحمانية ، بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالمركز .

وأكد أنه تم توجيه دعوه لاصحاب المهن الحرفية التى تشتهر بها نجع حمادى، وذلك بهدف توعيتهم بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والمزايا التى يقدمها القانون لاصحاب هذه الحرف ، بالاضافة الى التسهيلات التى تقدمها الوحدة المحلية من ناحية استخراج التراخيص اللازمة لهم واتاحة الفرصة لاصحاب المشروعات القائمة، وايضا الراغبين فى اقامة مشروعات جديدة بتوفيق اوضاعهم واصدار رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات بكل مزايا الرخصة الدائمة التى تساعد فى تركيب الموافق الاساسية للمشروع والتى عن طريقها يتم وقف الدعاوى القضائية.

الجدير بالذكر انه عن طريق الرخصة المؤقتة يتم منح صاحب المشروع تمويل مالى يشمل معدات او خامات او اجهزة حسب ما يتطلبه المشروع .

وأكد رئيس المركز، أن بتلك التسهيلات يتم تطوير مشروعاتهم مما يترتب عليه زيادة الانتاج الذى يساعد فى زيادة الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وفى النهاية تم تلقى طلبات اصحاب المشروعات الذين يرغبوا فى توفيق اوضاعهم عن طريق نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بقنا حتى يتم مزاولة نشاطهم تحت مظلة القانون .

يأتى ذلك ضوء الاجتماع الذى عقده الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا لمناقشة تيسير اجراءات إصدار رخص المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفيق اوضاعهم طبقا لقانون (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠م الخاص بتنمية هذه المشروعات.