وكيل شباب ورياضة جنوب سيناء يعقد لقاء تثقيفي للمشاركة في الانتخابات

عقد أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بمركز شباب الساحل، لقاء توعوي تثقيفي للشباب للحث علي المشاركه في الانتخابات الرئاسية القادم ، وذلك في إطار الحملة القومية لوزارة الشباب نحو تعزيز المشاركة السياسية بماراثون الإنتخابات الرئاسية، تحت هشتاج شارك_الكلمة_كلمتك، بمراكز الشباب وأندية محافظات الجمهورية .

وافتتح عبد العزيز اللقاء بأن مصر أمام استحقاق مهم للغاية يتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مشددا على دور الفئات كافة في هذا الاستحقاق ، لاسيما الشباب باعتباره الشريحة الأكبر والأكثر تأثيرا في المجتمع .

وأكد أن دور الشباب في الاستحقاقات الانتخابية لايقتصر على المشاركة الشخصية الفاعلة للشاب وإنما يجب أن يمتد ليشمل تحفيز الأسرة على المشاركة وتوعية وتحفيز الآخرين ايضا وتعريفهم بأهمية هذا الواجب الوطني ، كما انه علي الشباب التحلي بالثقافة الانتخابية من خلال الاطلاع على جدول الانتخابات ومعرفة الدائرة الانتخابية والقدرة على تقييم البرامج الانتخابية .

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 5 لــ 14 أكتوبر الجاري .

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