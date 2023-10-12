القوات الجوية تستعرض قدراتها في حفل الأكاديمية العسكرية بحضور السيسي (فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر أثناء حفل تخريج الأكاديمية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

وخلال العرض استعرض رجال القوات الجوية المصرية، قوتهم الضاربة وظهرت المقاتلات المصريات f16، التي تؤدي المهام جو جو، وجو أرض، حيث كان لها دور بارز في مجابهة الإرهاب.

وقال مقدم حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية، إن المقاتلات لها قادرة عالية علي المناورة حيث أنها من الجيل الرابع، وظهرت أيضا طائرات الميراج 200، وغيرها من المقاتلات الجوية المصرية.

السيسي يصل الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.

انطلق مساء الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.