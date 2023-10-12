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أحياء غزة تغرق تحت سيول نيران الاحتلال
الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصريون يتبرعون بدمائهم لصالح المصابين من الفلسطينيين

مصريون يتبرعون بدمائهم
مصريون يتبرعون بدمائهم للفلسطينين

في لافتة إنسانية، أقدم عدد كبير من الشباب والفتيات على التبرع بالدم لصالح المصابين من الأشقاء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتلاحق منذ السبت الماضي.

 تصعيد إسرائيلي

بعد تصعيد إسرائيلي استمر 11 يومًا، أدى إلى وفاة أكثر من 1400 فلسطيني، بينهم 600 طفل، وإصابة أكثر من 6200 آخرين، فرضت إسرائيل حصارًا كاملًا على قطاع غزة، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة.

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تسبب الحصار في نقص حاد في الكهرباء والغذاء والماء، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية وزيادة معاناة المدنيين. كما تسبب في شلل حركة البضائع والأشخاص، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية.

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الخدمات الصحية

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الخدمات الصحية في غزة وصلت إلى مرحلة حرجة، حيث نفد الدواء والوقود، وارتفعت أعداد المرضى في المستشفيات. كما فر أكثر من 300 ألف فلسطيني من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي.

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