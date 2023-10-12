TechLine تستعرض أحدث حلول التكنولوجيا المالية في جيتكس 2023

أعلنت TechLine الشركة المتخصصة في توفير خدمات وحلول قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

يُعد معرض جيتكس جلوبال واحدًا من أبرز المنصات العالمية لعرض أحدث التكنولوجيات والابتكارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتأتي مشاركة TechLine لأول مرة في نسخة هذا العام من المعرض كجزء من استراتيجيتها المستدامة لتوسيع نطاق عملها وتقديم حلول مالية مبتكرة ومتقدمة.

كما سيتم خلال المعرض عرض أحدث منتجات وخدمات الشركة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك منصات الدفع الرقمي، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأمان المعلومات المالية، والتحليلات البيانية.



قال المهندس هيثم عباس، الرئيس التنفيذي لشركة TechLine: "متحمسون للغاية لمشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2023"، وأعرب عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط بما يتيح لشركته عرض باقة من أحدث تقنيات وحلول التكنولوجيا المالية.

أضاف: "يمثل هذا الحدث فرصة مثالية لعرض خبراتنا وتقنياتنا المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، ونتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية جديدة وتعزيز توجهنا نحو تطوير هذا القطاع الحيوي.

المهندس هيثم عباس الرئيس التنفيذي لشركة TechLine



ستقدم شركة TechLine خلال فاعليات جيتكس جلوبال 2023 مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية والشركات الناشئة في هذا القطاع الواعد".

كما تتطلع الشركة إلى لقاء الزوار والعملاء المحتملين وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع المالي المتنامي.