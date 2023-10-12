مستشار شيخ الأزهر: نعمل لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية

قالت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب الدكتورة نهلة الصعيدي إن الأزهر الشريف يعمل على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، لا سيما في المجالات التعليمية؛ لنشر الوسطية والاعتدال، ودعم قيم التسامح والتعايش السلمي.

مستشار شيخ الأزهر لشؤن الوافدين تستعرض جهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، في نشر وتعليم اللغة العربية للطلاب الوافدين

واستعرضت مستشار شيخ الأزهر جهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، في نشر وتعليم اللغة العربية للطلاب الوافدين، ولكل من يرغب في تعلمها من غير الناطقين بها، التي تأتي استكمالاً لرسالة الأزهر الشريف العالمية القائمة على حفظ الدين واللغة.

جاء ذلك خلال استقبال مستشار شيخ الأزهر اليوم للسفير «صادق سيلا»، سفير سيراليون بالقاهرة، والوفد المرافق له.

نتطلع لزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبناء سيراليون

ومن جانبه أعرب السفير صادق سيلا عن تطلع بلاده لإنشاء الأزهر الشريف معهدًا أزهريًا بدولة سيراليون، ومعهدًا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبنائهم الوافدين، تساعدهم على تعلم اللغة العربية وفهم صحيح الدين الإسلامي الحنيف.

مشيدًا بجهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في تقديم الصورة الصحيحة عن جوهر وسماحة رسالة الإسلام إلى العالم، وعلى الرعاية التي يتلقاها طلاب سيراليون الدارسين في الأزهر الشريف.

كانت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الدكتورة نهلة الصعيدي قد التقت أمس الدكتورة يولي ياسين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة شريف هداية الله الإسلامية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.



ناقش اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الأزهر وجامعة شريف هداية الله الإسلامية في المجالات التعليمية، كما تم خلال اللقاء بحث متطلبات الطلاب الإندونيسين الراغبين في معادلة شهاداتهم للدراسة بالأزهر، وإيفاد الدارسين بجامعة شريف هداية الله لاستكمال دراستهم بجامعة الأزهر.



من جانبها، أعربت الدكتورة يولي ياسين عن تقدير بلادها وشعبها للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر لرعايته لطلاب إندونيسيا، وتيسير كل متطلباتهم التعليمية، وإمدادهم بالمناهج الأزهرية التي تعمل على بيان سماحة الإسلام وترسيخ المنهج الوسطي للأزهر.



