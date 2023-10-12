سلة سيدات الأهلي يواجهن الأولمبي في دوري المرتبط

يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي نظيره الأوليمبي، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا، على صالة سبورتنج، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في منافسات البطولة.

وحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على تجهيز اللاعبات بالشكل المناسب، حيث شهدت تدريبات الفريق الأخيرة تركيزا كبيرا على العديد من الجوانب الخططية والفنية، إلى جانب التدريب على الرميات الثلاثية والاختراقات بسرعة من أجل تقديم أفضل أداء.

وكان فريق سيدات السلة بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق مصر للتأمين بنتيجة 99-64، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

سلة الأهلي يلتقي الكويت الكويتي

كما يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اليوم مع فريق الكويت الكويتي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العربية للأندية التي تستضيفها قطر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة الثالثة ونصف بتوقيت القاهرة على صالة الغرافة، ويسعى رجال سلة الأهلي لتحقيق الفوز من أجل حسم الميدالية البرونزية.

وتضم البعثة كلا من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعدوي.

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