25 أكتوبر.. الحكم على المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي

قررت المحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تحديد جلسة 25 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم على اليوتيوبر المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي بسبب دورها في فيلم أصحاب ولا أعز والذى أثار الجدال وقتها.

و تقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى أحمد وجيه يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها فى فيلم "أصحاب ولا أعز"، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب".

وحمل البلاغ رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

ومن جانبها تقدمت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن فى الأعراض، والتى يعاقب عليها بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.

وقدم شعبان سعيد بصفته وكيل عن نقابة المهن التمثيلية، الأدلة التى تثبت إدانة المتهم وأسباب تقدمه بالبلاغ وتم سماع أقواله بصفته وكيل خاصة عن الفنانة مني زكي ، وانتهت التحقيقات لإحالة البلاغ للمحكمة على النحو سالف بالبيان.