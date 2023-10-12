وفد أوروبي يزور مصنع تدوير القمامة بالغربية

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الغربية و وزارة الدولة لشئون البيئة الممثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة و الذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ و بنك التنمية الالماني KFW و الاتحاد الاوروبي EU

قام اليوم الجانب الأوروبى بزيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى تفقد خلالها خطوط التشغيل و الورشة الميكانيكية الجديدة و غرف الميزان و المحولات و العمال و ذلك بمشاركة المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة و مسئولى ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة و مسئولى الجانب الأوروبى و مسئولى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة

يذكر أن الوكالة الألمانية تقدم خدمات في مجال التعاون الإنمائي الدولي و تنفذ المؤسسة بشكل أساسي مشاريع للتعاون الاقتصادي و التنمية و تعمل أيضًا مع القطاع الخاص والمنظمات الحكومية الوطنية والقومية الأخرى و تسعى في أنشطتها إلى اتباع نموذج التنمية المستدامة الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة و تقدم خدمات الاستشارات وبناء القدرات في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الاستشارات الإدارية، والتنمية الريفية، والبنية التحتية المستدامة و التنمية الاجتماعية