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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وفد أوروبي يزور مصنع تدوير القمامة بالغربية

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الغربية و وزارة الدولة لشئون البيئة الممثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة و الذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ و بنك التنمية الالماني KFW و الاتحاد الاوروبي EU

 قام اليوم الجانب الأوروبى بزيارة ميدانية لمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى تفقد خلالها خطوط التشغيل و الورشة الميكانيكية الجديدة و غرف الميزان و المحولات و العمال و ذلك بمشاركة  المهندس محمد السباعي نائب رئيس المدينة و مسئولى ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة و مسئولى الجانب الأوروبى و مسئولى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة

يذكر أن الوكالة الألمانية تقدم خدمات في مجال التعاون الإنمائي الدولي و تنفذ المؤسسة بشكل أساسي مشاريع للتعاون الاقتصادي و التنمية و تعمل أيضًا مع القطاع الخاص والمنظمات الحكومية الوطنية والقومية الأخرى و تسعى في أنشطتها إلى اتباع نموذج التنمية المستدامة الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة و تقدم خدمات الاستشارات وبناء القدرات في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الاستشارات الإدارية، والتنمية الريفية، والبنية التحتية المستدامة و التنمية الاجتماعية

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